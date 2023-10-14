Sinop'ta otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Otomobil tarlaya devrildi ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Filiz Sönmez'in (41) kullandığı 55 ACR 830 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Figen Zühre (43), Esra Sönmez (32) ve Yusuf Memiş (44) yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, Boyabat Belediyesi itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil