Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 4'ü Çocuk 9 Kişi Yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk, 9 kişi yaralandı.
Mustafa Köse'nin (35) kullandığı 37 ABC 693 plakalı otomobil, Çatpınar köyü mevkisinde Oktay Kuru (24) yönetimindeki 57 DR 189 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Melek Köse (30), Yeter Köse (32), Abdülhamit Köse (10), Abdülsamet Köse (8), Sema Lafçı (7), Şükrü Hilmi Lafçı (5) ve Harun Rüzgar (23) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesiqne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil