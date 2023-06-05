Sinop'ta okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı? 5 Haziran bugün Sinop Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat'ta okul var mı, yok mu?

Yağışların ülke genelinde etkisini göstermesi ile birlikte Sinop'ta, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat'ta okullar tatil mi? 5 Haziran bugün Sinop'ta, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat'ta okul var mı, yok mu? soruları, öğrenciler tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Öğrenciler Sinop'ta, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat'ta bugün okullar tatil mi, değil mi merak ediyor ve bu sebeple internet üzerinde Samsun okullar tatil mi? Sorusunu araştırıyor.

Sinop'ta, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat'ta okullar tatil mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yağışların birçok ilde etkisini göstermesi ile birlikte en çok merak edilen ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler resmi açıklamalar ile birlikte Sinop'ta, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat'ta okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, Valilik açıklama yaptı mı? 5 Haziran bugün Sinop'ta, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat'ta okul var mı, yok mu?

SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sinop Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde bugün ve yarın kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Valilik açıklamasında 5 Haziran Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.