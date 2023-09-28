Sinop'ta öğrenciler ev bulmakta zorlanıyor

MUSTAFA USTA

Sinoplu emlakçı Nurol Özusta, "Şu an bodrum katların kiralık fiyatı 8 bin liradan başlıyor. Öğrenciler çadır kuracaklar artık ona kadar düştük. 4 kişiden aşağı ev kiralamak kurtarmaz onları" dedi. Bir başka emlakçı Ahmet Atalay ise, "Haftada belki 1- 2 öğrenci arıyor o da tutamıyor evi zaten. O fiyatları tutması mümkün değil. Öğrenci ev tutamadığı için okula gitmediğini, dönüp evine gittiğini biliyorum" diye konuştu.

Sinop Üniversitesi'nin yeni eğitim- öğretim yılına başlamasına az bir zaman kala, Sinoplu emlakçılar kiralık ev fiyatlarının yüksek olması nedeniyle öğrencilerin zorlandığını belirtti.

"ESKİDEN 1 ÖĞRENCİ 1 EVDE OTURUYORDU, ŞİMDİ 4 ÖĞRENCİ EV İSTİYORLAR"

Emlakçı Nurol Özusta şöyle konuştu:

"Ev kiraları 5'e katlamış durumda. Ev sahipleri 'bir bina 3 trilyon ederse benim evim 14- 15 bin lira eder' diyorlar. Alım gücü yok ve fiyatlar çok yüksek. Öğrenciler bile ev tutmakta zorlanıyorlar. Eskiden 1 öğrenci 1 evde oturuyordu, şimdi 4 öğrenci ev istiyorlar. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar berbat durumda. Çoğu kirasını ödeyemiyor ve mahkemelik oluyorlar. Şu an bodrum katların kiralık fiyatı 8 bin liradan başlıyor. Öğrenciler çadır kuracaklar artık ona kadar düştük. 4 kişiden aşağı ev kiralamak kurtarmaz onları. Benim torunum İzmir'de okuyor 1+1 dairenin kirası 16 bin lira. Ev sahibiyle bağıra çağıra en son 13 bin lira yaptırdık kirayı. Bir önceki senin 7 bin liraydı kira fiyatı 13 bin yaptı şimdi. Bu konuda hükümetin bir önlem alması lazım."

"BU HÜKÜMETİN DERDİ. BU KADAR FİYAT ARTTIRILMAZ"

Emlakçı Ahmet Atalay ise şunları söyledi:

"Şu anda ev kiraları 10 bin lirada başlıyor ve 28 bin liraya kadar çıkıyor. Dolayısıyla buraya gelen öğrencilerin ev tutma şansları çok az. Ben bir takım olaylar yaşadım. Öğrenci ev tutamadığı için okula gidemediğini, dönüp evine gittiğini biliyorum. Şu anda kiralık ev fiyatları çok sıkıntılı. Kiralık evler elimizde var fakat daireleri tutacak insanlarda maddi imkan yok. Dolayısıyla bu öğrencilerin 4- 5 kişi aynı evde kalmaları lazım. 4- 5 kişi kaldıkları zaman da ne kadar derslerinde başarılı olabilirler, ne kadar ders çalışılabilir bunlar tartışılır. 2 kişi tutmak isteseler kira fiyatı fazla geliyor. Ben okulu asıp, okumayıp memleketime gideceğim, dışarıda kalamam diyen çok öğrenci biliyorum. Telefonlarımızı kimse aramıyor. Haftada belki 1- 2 öğrenci arıyor o da tutamıyor evi zaten. O fiyatları tutması mümkün değil. Bunu karı, koca çalışsa dahi ödemesi zor. Bu hükümetin derdi. Bu kadar fiyat arttırılmaz. Bu çok yanlış yapılan bir olay. Biraz ev sahiplerinde de fırsatçılık var. Onlarda bunu değerlendirmeye çalışıyor. Sonra arada biz ve öğrenciler mağdur oluyoruz. Bugün ev almış olsan bankaya ödeyeceğin taksit fiyatı kadar kira fiyatı var."