Sinop'ta Konut Satışları Düşük: Fiyatlar Yüksek, Alım Gücü Yok

MUSTAFA USTA

Sinoplu emlakçı Uğur Argon, TÜİK'in Sinop'ta temmuz ayı konut satışı verilerine tepki gösterdi. Argon, "Bence abartılı bir rakam. Çünkü fiyatlar çok yüksek. Bankalarda krediler yok. Özel banka kredileri de çok yüksek. O yüzden afaki bir rakam. Ekonomiyi daha toz pembe göstermek için bu rakamları açıklıyorlar. İnsanların alım gücü yok" dedi.

TÜİK'in temmuz ayı konut satışı verilerine göre; Sinop il genelinde 275, kent merkezinde ise 76 konut satışı yapıldı. Sinoplu emlakçılar, TÜİK'in verilerine tepki gösterdi.

"MİLLETİN EKONOMİSİ KARIN TOKLUĞUNA ZOR YETTİĞİ İÇİN SATIŞLARIMIZ ÇOK ZOR"

Uğur Argon, şu açıklamayı yaptı:

"Bence abartılı bir rakam. Çünkü fiyatlar çok yüksek. Bankalarda krediler yok. Özel banka kredileri de çok yüksek. O yüzden afaki bir rakam. Ekonomiyi daha toz pembe göstermek için bu rakamları açıklıyorlar. İnsanların alım gücü yok. Çünkü daha önceki satışlarımızın da yüzde 90'ı krediyleydi. Kredilerin dönüşümü olanları düşüktü. Ev fiyatları uygundu. Çok hızlı satışlarımız vardı. Şu an satışlar 2 aydır sıfır noktasına yakın. O yüzden dolayı açıklanan rakamlar afaki rakamlar. Çünkü ev fiyatları çok yüksek. Banka kredileri yok. Millet arabamı satarım, kredi çekerim umuduyla ev bakıyor. Piyasada hareket bu şekilde gözüküyor ama satış noktası sıfır. En ucuz evim 1 milyon 250 bin lira. Yaklaşık 3 buçuk aydır satamıyorum. Kiralık daire fiyatları da çok yüksek. Alt limitleri 10 bin lira rakamında. Üst limitleri ise 15 bin lira rakamında. Karı koca memur olan aileler 15 bin lira rakamındaki temiz daireleri tutamıyorlar. Satış konutlarda fiyatlarımız çok uçuk. Şehrimiz olarak da biraz fırsatçıyız. Milletin ekonomisi karın tokluğuna zor yettiği için satışlarımız çok zor."

"2 SENE ÖNCE 400 BİN LİRA OLAN BİR DAİRE ŞU ANDA 3 MİLYON LİRA CİVARINDA"

Suat Gökyıldırım ise şu şekilde konuştu:

"İnsanların ev alım gücünden ziyade ev alma hayalleri bile yok. 2 sene önce 400 bin lira olan bir daire şu anda 3 milyon lira civarında. Bankalarda krediler zaten kapalı. Kredi açık da olsa 3 milyon lira bir kredinin normal bir memur maaşına ödenebilme şansı çok zayıf. O yüzden de çok mümkün gözükmüyor. Nerden baksan aylık 20 bin liraya yakın bir geri ödemesi oluyor. Bunu da 2 memur bile olmuş olsa 40-50 bin lira maaştan 20 bin lira ödemek bile çok zor bir ihtimal. Çünkü bunun hastalığı var, tatilini yapacak, sosyal faaliyetlerini yapacak. Bir üniversite, lise okuyan çocuğu varsa zaten bir memurun maaşı aşağı yukarı oraya gidiyor. Çok da mümkün gözükmüyor. İnşaat maliyetleri artarsa fiyatlara yansıyacaktır. Ama satılmayan bir malın fiyatı artsa ne olur artmasa ne olur? Sonuçta satılmadıktan sonra bunu yapan adam bir gelir elde edemeyecek. Kiralık evlerin şu an taban fiyatı 10 bin lira. 15- 20 bin lira civarında da konforlu ve kent merkezinde olmasına göre de değişiyor."