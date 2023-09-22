- Sinop'ta kale surları ve saat kulesi restorasyonunda sona yaklaşıldı

SİNOP - Sinop Meydan Projesi çerçevesinde 2 bin 500 yıllık tarihi kale surları ve saat kulesindeki restorasyon çalışmaları sona yaklaştı.

Sinop'ta, 2 bin 500 yıllık tarihi kale surları ve saat kulesindeki restorasyon çalışmaları devam ediyor. Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, yaklaşık 1 ay içinde kale surlarındaki restorasyon çalışmalarının sona ereceğini söyledi.

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Çınkıl, "Turizm şehri Sinop vizyonu kapsamında, Sinopumuzda bir şehir Meydanı Projesi gerçekleştirildi. Burada daha öncesinde bir kütle halinde bulunan İl Özel İdaremize ait olan 2 adet bina ile Sinop Belediyesine ait bir binanın yıkılmasının ardından 2 bin 500 yıllık tarihi kale surları ortaya çıktı. Kale surlarıyla birlikte Sinopumuzun simgelerinden olan Tarihi Saat Kulesi de ortaya çıktı. Bu binalar yıkıldıktan sonra gördük ki kale surlarımızdaki dezenformasyonlar ve dökülmeler mevcut. Bu dökülmeleri ve dezenformasyonu gidermek için İl Özel İdaremizce burada bir restorasyon çalışması başlattık. Şu an ustalarımız, dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Takribi 1 ay sonrasında kale surlarındaki restorasyon çalışmalarımızı tamamlayacağız. Sinop'u tarihi dokusuyla yeniden buluşturmuş olacağız" dedi.

Proje kapsamında sadece kale surlarının değil, meydanda bulunan apartman cephelerinin de restorasyonlarını yaptıklarının altını çizen Çınkıl, "Hemen karşıda bulunan 22 adet cephede de İl Özel İdaremizce cephe iyileştirme çalışmalarımız da devam ediyor. Her iki proje de tamamlandığında, Sinop tarihi dokusuna uygun bir şekilde yeni meydanıyla, Sinop'un hafızasında yerini alacak" diye konuştu.