Sinop'ta istinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Hüseyin K. tarafından kullanılan bir otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan eşi Mükerrem K. yaralandı. Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Hüseyin K'nin (75) kullandığı 37 EF 89 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Mükerrem K. (72) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Otomobil