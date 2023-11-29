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Sinop'ta istinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

29 Kasım 2023 15:05 Son Güncelleme: 15:07 Abone Ol

Sinop'un Boyabat ilçesinde Hüseyin K. tarafından kullanılan bir otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan eşi Mükerrem K. yaralandı. Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.