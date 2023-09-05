Sinop'ta istinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, istinat duvarına çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.