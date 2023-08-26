Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı
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Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.
Sebahattin E. idaresindeki 57 ABF 099 plakalı otomobil, ilçe merkezi Cevizli Mahallesi Otogar kavşağında Mehmet A.'nın kullandığı 09 AGV 902 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Mehmet A. ile 57 ABF 09 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet B. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Otomobil