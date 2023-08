Sinop'ta Gezi Tekneleri Kar Marjlarının Düşmesiyle Mücadele Ediyor

MUSTAFA USTA

Sinop'ta gezi teknesi işletme sahibi Salih Ertop, "Her sabah zam haberleriyle uyanıyoruz. Artık insanlar alışageldi. Çok alıştılar buna ama hiç normal değil. Çok anormal. Ülkenin şu halinde geçim sıkıntım yok diyen insan yalan söyler. ya da başka bir boyutta yaşıyordur" dedi. Gezi teknesi personeli Aziz Eskici ise, "Ben 10 yılı aşkındır buradayım. Önceden bir tekne 5 dakikada doluyordu. Şimdi yarım saat, 1 saat hatta 2 saat sıra bekliyoruz. Akşama kadar 4 tur atsak şükür. Mazot desen her gün zamlanıyor. İnsanlar dışarı çıkamıyor" diye konuştu.

Sinop'ta hizmet veren gezi teknesi işletme sahibi Salih Ertop, akaryakıt zamlarından dolayı kar marjlarının düştüğünü belirtti.

"BAZI ARKADAŞLARIMIZ GEZİ TEKNELERİNİ ÇIKARMIYOR BİLE"

Salih Ertop, şöyle konuştu:

"Geçen sene mazot en az yarı fiyata daha düşüktü. Bu sene neredeyse 2'ye katladı. Geçen sene yolcu ücreti 50 lira alıyorduk. Şu an 70 lira alıyoruz ve insanları bindiremiyoruz. Aradaki 20 lira bile insanların gözüne batıyor. İşlerimiz çok düştü. Bizim kar oranımız da çok düştü. Önceden bir tur başına 500 lira yakıyorsa tekne, şu an 900 lira yakıyor ama bizim aradaki yaptığımız zam onu karşılamıyor. Çalışanların sigortası var. Her yıl kayığın kendi sigortası da var. Durum kötü şu anda. Şehir de boş zaten. İnsanlar da artık para harcayamıyor. İnsanlar eğlence için kendine bir oran ayırıyorlardı o iyice düştü bu yıl. Normalde buradaki teknelerin dolması lazımdı. Şu anda bir saatte, iki saatte bir tekne ancak gidiyor. Bazı arkadaşlarımız gezi teknelerini çıkarmıyor bile. Kazancı kendisini çok tatmin etmiyor çünkü her sabah zam haberleriyle uyanıyoruz. Artık insanlar alışageldi. Çok alıştılar buna ama hiç normal değil. Çok anormal. Ülkenin şu halinde geçim sıkıntım yok diyen insan yalan söyler. ya da başka bir boyutta yaşıyordur. Orta seviye gelir grubuna sahip insanların olayı bitti artık. Onlar silindi resmen."

"NEFES ALMAK BİLE PARAYLA ARTIK"

Gezi teknesi personeli Aziz Eskici şunları söyledi:

"5- 10 yıl önce işler daha yoğundu. Sinop şehri cidden kalabalıktı. Her yıl artan zamlar yüzünden, her yıl artan fiyatlar yüzünden insanlar artık Sinop'a gelemiyor. İnsan dışarı çıkmaya utanıyor artık. Çıksan nefes alsan 100 lira havada gidiyor. İnsanlar gelemiyor, dolaşamıyorlar artık. Ben 10 yılı aşkındır buradayım. Önceden bir tekne 5 dakikada doluyordu. Şimdi yarım saat, 1 saat hatta 2 saat sıra bekliyoruz. Akşama kadar 4 tur atsak şükür. Mazot desen her gün zamlanıyor. İnsanlar dışarı çıkamıyor. Dışarı çıksa mazotu ayrı zam, kalacak yeri ayrı zam, yemesi içmesi ayrı zam. Her gün her şey ayrı para olduğu için, nefes almak bile parayla artık. O yüzden işlerimiz eskiye göre çok düşük. Bu sene Sinop bomboş. Bir Allah'ın kulu yok.

"PARA GELİYOR AMA GELDİĞİ GİBİ DE GİDİYOR"

Kışın tekneyi tadilat için karaya çekiyoruz. Karaya çıkarınca da boyası var, zımparası var, yağı var, suyu var, ağacı var. Her şeyi para. Biz geçen kış o kadar masraf yaptık. Bir de bunun yıllık sigortası da var. Onu da ödüyoruz. Sezon burada 3 ay olmuyor. 1 ay, 1 buçuk ay para kazandın kazandın. Bayramda para kazanıyorsun. O da masrafını karşılamıyor bile. Artıya geçmiyorsun. Sadece giden para geri gelsin diye uğraşıyorsun. Başka bir şey yok. Sonumuz böyle ne olacak bilmiyorum ama gidişat hiç iyi değil. Kazandığımız para bizi mutlu etmiyor. Sadece çark dönüyor. Nefes almaya çalışıyoruz. Cebimize para girmiyor. Para geliyor ama geldiği gibi de gidiyor. Sadece o gün parayı görüyorsunuz, yarın para yok oluyor. Sorsanız para kazanıyor musunuz diye. Evet dışardan bakıldığında öyle gözüküyor olabilir ama nasıl kazanılıyor bir de bize sorun."

Emine Vural ise, "Akşam da bindik. Pazarlık yapabiliyorlar biraz. Ortada değil mi her şey? Ben emekli maaşı 7 bin 500 lira alıyorum. Yetmiyor. İmkan var mı yetmesine" dedi.