Sinop'ta geleneksel Lakerda Festivali yapılacak

SİNOP - Sinop'ta geleneksel hale gelen Lakerda Festivali bu yıl 17-18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, Lakerda Festivali geleneğinin bu yılda 17-18-19 Kasım tarihleri arasında Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezinde gerçekleşeceğini belirtti. Gürbüz, birincilik ödülünün bu sene 30 bin TL olduğunu belirterek, "Lakerda Festivali 3 bin 4 yıllık bir gelenek. Sinop'ta tuzlu balık geleneği olarak geçiyor. Bu bizim en ünlü ürünümüz. Zamanında burada ticareti yapılmış, markalaştırılmış ve Türkiye'nin ve dünyanın her yerine ulaştırılmış bir ürün. Lakerda festivali bu yıl 17-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Festivalin son günü yarışma finaliyle sonuçlanacak. Yine dolu dolu bir içeriğimiz var şuanda içerimiz hazır. Yarışmanın birinci günü etkinliklerimiz ön yarışmalarımız ve açılış konserimiz olacak ünlü piyanist ve ses sanatçısı Rüya Taner bir konser verecek. Yarışmanın 2'nci günü şehir dışından ve ülke dışından gelen şeflerimizin Sinop'taki öğrencilerimizle birlikte yapacağı küçük bir lakerda ile yapılabilecek yemekler yarışmaları olacak. Bunlar içerisinde güzel söyleşiler olacak. Akşam ise ünlü sopranomuz Selva Erdener ve orkestra şefi İbrahim Yazıcı'nın bir konseri olacak. Son gün ise yine etkinlikler, paneller, tarih söyleşileri ve lakerda yarışması finali olacak. Lakerda yarışmasının ödülleri bu sene eski yıllara göre biraz daha yüksek. Sinop Kültür Turizm Derneği ve Sinop Belediyesi, KUZKA iş birliği ile yapılan festivalde ödülleri her geçen gün arttırmaya gayret ediyoruz. Bu sene birincili ödülümüz 30 bin TL, ikincilik ödülümüz 20 bin TL, üçüncülük ödülümüz 10 bin TL. Palamut ya da torik lakerdası fark etmiyor. Bizim bütün Sinoplulardan, Sinop severlerden Sinop'ta yaşayan vatandaşlarımızdan isteğimiz yarışmaya başvurmaları ne kadar çok yarışmaya başvurulursa bizi o kadar mutlu ediyor. Çünkü bu şehirdeki ilgiyi ve katılımı gösteriyor bizim için. O yüzden ister palamutlarıyla ister torikleriyle bu yarışmaya katılsınlar ve bize birer takoz lakerda ayırsınlar. Bu kent için kente gelen misafirlerimiz için Türkiye için büyük bir kazanım olacak" dedi.