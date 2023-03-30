Sinop Posta Kodu kaçtır? Sinop ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Sinop'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?

Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Sinop Posta Kodu kaç? Sinop ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Sinop'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Sinop ilçelerinin posta kodları...

Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin ( Sinop ) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Sinop ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Sinop'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

POSTA KODU NEDİR?

Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.

Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.

SİNOP'UN POSTA KODU KAÇTIR?

Sinop'un posta kodu 57000 'dır. Sinop'un tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.

Sinop posta kodu : 57000

SİNOP VE İLÇELERİNİN POSTA KODLARI