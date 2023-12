Sinop Otogarı Bakımsız ve Kirli Halde

Sinop Otogarı dökülüyor

SİNOP - Sinop Otogarı, kirli ve bakımsız haliyle görenleri şaşkına çeviriyor. Otogar esnafı, yetkililerden bir an önce yardım bekliyor.

2008 yılında Sinop'un Korucuk Mahallesi'nde hizmete giren Sinop Otogarı, bakımsızlıktan dökülüyor. Otogar kapıları kapanmıyor ve devamlı açık tutuluyor. Kapılardan ve çatıdan içeriye giren güvercinler içeriyi kirletirken içeri de çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor. Durumdan rahatsız olan otogar esnafı, temizliğe sadece bir kişinin baktığını ve yetersiz kaldığını söylüyor. Isınma problemlerinin de olduğunu söyleyen esnaf, belediye yönetiminden ve yerel seçimlerden sonraki yönetimden otogarın yeniden düzenlenmesini bekliyor.

Otogar esnaflarından Mehmet Bozkurt yaptığı açıklamada, "2008 yılından bu yana buradayız. Gelen bütün belediye başkanlarına burayla ilgili neler eksik, neler yapılması gerektiğini söyledim. Fakat bunlar sözde kalıyor. Genelde seçim öncesi geliyorlar, ondan sonra buraya gelen giden yok. Seçimlerde vaatlerde bulunuyorlar, biz de eksikleri söylüyoruz. 'Tamam, yaparız' diyorlar ama seçimden sonra kimsenin uğradığı yok" dedi.

Otogarın güvercinler tarafından pisletildiğini, temizlik işlerinin yetersiz olduğunu söyleyen Bozkurt, "Buranın temizlikçi bir tane. Temizledikten sonra iki gün içinde tekrar aynı hale geliyor. Tek bir kişi yapacağım diye uğraşıyor. ATM yok, talep ettik yine kimse ilgilenmedi. Bir zabıta görevlisi yok, denetleyen kimse yok, herkes kafasına göre iş yapıyor" diye konuştu.

Isınma sorununa "Kira alamıyoruz" diye cevap verildiğini söyleyen Bozkurt, "Ben belediye yetkililerine de söyledim, madem kira alamıyorsunuz, gerekeni yapın. İcraya verdiklerini fakat gereken şeylerin yapılmadığını söylüyorlar. Bunun denetimi yapılsa, kira vermeyenlere gereken işlemler yapılsa daha güzel olur. Buraya gelen bir belediye yetkilisine söyledim. Buraya neden bakmıyorsunuz diyorum. 'Burayı satacağız' dedi. Satana kadar neler yapabiliriz, nasıl güzelleştirebiliriz diye bir uğraş verilse daha iyi değil mi diye sordum. 'Hayır, biz kira alamıyoruz oradan' diyor. Hangi başkan gelirse gelsin 'buradan kira alamıyoruz' diye şikayetleri var. Gerekeni yapsalar daha iyi olur" şeklinde konuştu.

Bozkurt, açıklamalarına şöyle son verdi:

"Burası ilk açıldığı zaman iyiydi. Günlük güvenlik vardı, zabıta vardı, her şey düzenliydi. Sonra 1-2 sene içinde her şey bozuldu. Yetkililerden ya da gelecek olan belediyeden, daha düzenli daha uygulamalı bir şekilde görevlerini yaparlarsa her şey düzelir ama şu an pek düzelecek gibi de gözükmüyor."

Sinop Belediyesinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.