SİNOP OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA! Yarın (20 Kasım) Sinop'ta okullar tatil edildi mi?

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli bir yağış ve fırtına etkili oldu. Sağanak bugün kar yağışına dönerken kentte birçok yer beyaza büründü. Peki, Peki, Sinop okullar tatil mi son dakika haberleri neler? Yarın (20 Kasım) Sinop'ta okullar tatil edildi mi? İşte detaylar… İşte detaylar…

SİNOP OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA

Sinop il merkezi ile bazı ilçelerde elverişsiz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildi. Konuyla ilgili Sinop Valiliği X hesaplarından duyuru yaptı.Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kıyı kesimlerinde yaşanan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçeleri ve köylerinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi." Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları belirtildi.