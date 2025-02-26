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Sinop okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Sinop okullar yok mu? (Sinop VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

Sinop okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Sinop okullar yok mu? (Sinop VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)
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Türkiye genelinde seyreden olumsuz hava koşulları Sinop ilimizde de etkisini gösterdi. Öğrenciler ve veliler ise Sinop okullar tatil mi, merak etti. Peki, Sinop okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Sinop okullar yok mu?

Ülke genelinde son haftalarda etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde devam ediyor. Meteorolojik veriler ışığında karar verilen kar tatili için valilik açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Kar yağışının zayıflamasına rağmen, bazı bölgelerde eğitim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi. Sinop okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Sinop okullar yok mu? (Sinop VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

METEOROLOJİ UYARDI
Rize ve Artvin ile Ardahan'ın Batısında Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda etkisi azalan kar yağışlarının, bu gece saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı ve Perşembe (27.02.2025) sabah saatlerine kadar Rize'nin doğusu, Artvin'in merkez ve kuzey ilçeleri ile Ardahan'ın batısında kuvvetli(10-20 cm) yer yer yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve dolayı, tipi, çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sinop okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Sinop okullar yok mu? (Sinop VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

Sinop OKULLAR TATİL Mİ?

Sinop Valiliğinden 27 Şubat Perşembe günü ile ilgili tatil duyurusu yapıldı.

DUYURU

İlimizde yaşanan kar yağışısı sonrası, mevcut kar örtüsü, buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ÖNLEYİCİ TEDBİR olarak;

27.02.2025 Perşembe günü; Ayancık, Dikmen, Gerze ve Türkeli ilçelerimizde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir.

Merkez ilçe ve Erfelek ilçemizde kısmi olarak taşımalı eğitime ara verilmiştir.

Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerimizde eğitim öğretime devam kararı alınmıştır.

Taşımalı Eğitim Öğretime ara verilen:

Ayancık, Dikmen, Gerze ve Türkeli İlçelerimizdeki köylerde;

Merkez İlçeye bağlı; Sazlı, Akbaş, Göller, Türkmen, Tepealtı, Eğmir, Ahlatçık, Boyalıca, Tıngır, Oğuzeli, Kirençukuru, Erikli, Karapınar, Kozcuğaz ve Taypaklı köylerinde;

Erfelek İlçesine bağlı; Avlağısökü, Aydınlar, Çayır, Gökçebel, Himmetoğlu, Hürremşah, Kazmasökü, Ormantepe, Sarıboğa, Sorgun ve Tatlıca köylerinde; görev yapan veya ikamet eden kamu görevlisi engelliler ve hamileler de 27 Şubat 2025 Perşembe günü idari izinli sayılacaklardır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Sinop okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Sinop okullar yok mu? (Sinop VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

27 ŞUBAT PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
VAN

Van'ın Çatak, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

RİZE

Rize'de 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

ARTVİN

Artvin'de 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

SİNOP

Sinop'ta 27 Şubat Perşembe günü bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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