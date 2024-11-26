Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımda ve eğitimde aksamaların yaşanmasına neden oluyor. Bugün yurdun iç kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 26 Kasım Salı (Yarın) okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Sinop okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Sinop'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

SİNOP OKULLAR TATİL Mİ?

25 Aralık Pazartesi günü Sinop genelinde etkili olan sağanak yağış, kuvvetli fırtına ve yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim-öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ara verildi.

26 Aralık Salı günü için açıklama yapıldı.

Açıklamada:

"İlimiz genelinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilimiz genelinde 'Taşıma Yolu ile Eğitime Erişim Yönetmeliği' kapsamındaki;

Tüm Resmi ve Özel Okullarda,

Özel Eğitim Kurumlarında

26 Kasım 2024 Salı günü Taşımalı Eğitim Öğretime 1 gün ara verilmiştir." dednildi.