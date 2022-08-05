Sinop nerededir? Sinop'un nesi meşhur? Sinop'ta gezilecek yerler

Sinop, milattan önce Romalıların, milattan sonra Bizanslıların eline geçmiştir. Türklerin Anadoluya gelişiyle birlikte, 1214 yılında Selçukluların bünyesine geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesiyle 1461 Osmanlı toprağı olmuştur. Atatürk'ün güzelliğini çok fazla övdüğü Sinop 1972 kalkınma döneminde ikinci derece öncelikli iller kapsamına alınmıştır. Roma ve Bizans döneminde kalma birçok tarihi eseri görebileceğiniz Sinop ili, doğal güzellikleriyle de dikkat çekmekte.

Sinop merkezinde birçok tarihi esere ve doğal güzelliğe tanık olabilirsiniz. Şehrin tamamını görmek ve bilmek isteyenler şehrin ilçelerinde de pek çok doğa harikasına sizleri karşılayacaktır.

Bunlara ek olarak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistiklerine göre en mutlu şehir ünvanını yıllardır korumakta.

SİNOP NEREDEDİR?

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan şehir, Kastamonu, Çorum, ve Samsun'la komşudur. Boztepe burnunun karayla birleşme noktasında kalır. Sinop yarımadası en kuzey bölgesidir.

SİNOP'TA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Sinop merkez olmak üzere; Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü ve Türkeli ilçeleriyle ülkemizin en kuzeyinde bulunan ildir.

Sinop Kalesi

Roma döneminden kalan kale, Bizans ve Anadolu Selçukluları tarafından da onarılarak kullanılmıştır. Kalenin duvarları 2050 metrelik bir alandır. Duvarların yüksekliği 25 metre, genişliği ise 3 metredir. İki ana girişten oluşan Sinop Kalesi şehri çevrelemektedir. Sinop Kalesi, 2013 yılında UNESCO tarafından "Dünya Mirası Geçici Listesi"ne dahil edilmiştir.

Sinop Kalesi çevresinde bulunan kitabelerde, şehrin önemli kumandanlarının ismi de yer almaktadır.

Sinop Tarihi Cezaevi

Selçuk Dönemi'nde tersane olarak kullanılan kalenin bu kısmı 1560 yılından itibaren zindan olarak kullanılmıştır. 1999 yılına kadar da cezaevi olarak kullanılmaya devam edilen Sinop Tarihi Cezaevi'nde birçok yazarımız ve şairimiz hapis yatmıştır.

Sabahattin Ali, Refik Halit Karay, Mustafa Suphi, Ahmet Bedevi Kuran, Kerim Korcan, Eşber Yağmurdereli, Burhan Felek, Osman Deniz, Osman Cemal Kaygılı, Zekeriya Sertel ve Refi Cevat gibi isimler de burada hapis yatmıştır. Sabahattin Ali, Hapishane adlı şiirini burada yazmıştır; Aldırma Gönül Aldırma olarak da bilinen şiir şarkı olarak dilden dile dolaşmaya ve yüreklere dokunmaya devam etmekte.

1999 yılından sonra da müze olarak kullanılmaya devam edilen tarihi cezaevi bazı dizilerde de kullanılmıştır. Tarihi bölgeleri ve eserleri gezmeyi tercih edenlerdenseniz;Tarihi Balatlar Kilisesi, Etnografya Müzesi ve Sinop Arkeoloji Müzesi merkezde bulunan dikkatinizi çekecek tarihi bölgelerdendir.

Boyabat Kalesi

Gökırmak Vadisi üzerine kurulan Boyabat ilçesi heybeti bir kaleye sahiptir. Kayaların doğal yapısına uygun şekilde kurulan kaleye güneydoğu köşesinden giriş yapılır.

Geç Roma Döneminden Osmanlı Dönemine kadar kullanılan kale, her iki medeniyetin de izlerini taşır. İlk yapımı milattan önce altıncı yüzyıl başlarında Paflagonyalılar zamanında olmuştur. Osmanlıların eklediği kısımlar hakkında ise kitabe bulunmamaktadır. Kalenin mağara kısmı da turistlerin dikkatini çekmektedir. Dik merdivenlerinde etkileyici fotoğraflar çekebilirsiniz.

Paşa Tabyaları

Sinop merkezde bulunan tabya, deniz yolundan gelebilecek tehlikelere karşı limanda bulunan gemileri korumak için 19. yüzyılda yapılmıştır. Bölgede 11 tane top yuvası, cephanelik, koğuş ve mahzen bulunur.

Sinop Tarihi Cezaevi yakınlarında bulunan ünlü Yunan filozof Diyojen heykeli bulunmakta. Diyojen'in de yaşadığı şehirde Diyojen heykeli birçok fotoğraf kompozisyonunda yerini alır. Yunan filozofun yaşam şeklini ve fikirlerini araştırırsanız çok dikkatinizi çekeceğine eminiz!

SİNOP'TA GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER NERELER?

Hamsilos Tabiat Parkı

Düzgün kıyıları ve temiz doğasıyla dikkat çeken tabiat parkı, ria tipi kıyı oluşumuna örnektir. Halk arasında Hamsaroz olarak da adlandırılır. İl merkezine 14 kilometre uzaklıkta olan Hamsilos, birinci derece doğal sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. İskandinav fiyortlarına benzetilen Hamsilos, ziyaretçilerine düzgün bir peyzaj, deniz ve koyu bir arada sunar.

Bu bölge aynı zamanda arkeolojik döneme de tanıklık etmiştir. Çevrede keramik parçaları, eski denizcilerin mezarları ve fosil kalıntıları olduğu söylenir. Bitki örtüsü çok zengin olan tabiat parkında, 6 endemik bitki türüne ve 150 kuş türüne ev sahipliği yapar.

Bazalt Kayalıkları

Boyabat ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan kayalıklar, yaklaşık 40 metre yüksekliğindedir. Kayalıklara üst kısımdan bakıldığında çokgen yapısı vardır, arı peteğine de benzetilir. Doğa harikası bu yerin yaklaşık 4 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor.

İnaltı Mağarası

Ayancık ilçesine 40 kilometre uzaklıkta yer alan mağara, denizden 1070 metre yüksekliktedir. Turizm için çok uygun olan yeri her yıl yüzlerce kişi ziyaret etmektedir. 658 metre uzunluğunda olan mağaranın 425 metresi turizme açıktır. İçerisinde dikit, sarkıt, sütun, örtü, duvar damlataşları ve damlataş havuzlarını görebilirsiniz.

Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı

Ayancık ilçesinde yer alan Sarıkum deniz seviyesindedir. Bölgede zengin ve farklı ekosistemler bulunur. 1991 yılında birinci derece sit alanı ilan edilmiştir. Sarıkum Gölü, tektonik hareketler sonucu oluşmuştur, kıyı kumulları tarafından kapatıldığı için lagün gölü örneği olmuştur.

Kaya mezarları

Sinop'un ilçelerinde pek çok kaya mezarı görebilirsiniz. Milattan önce yedinci yüzyıldan kaldığı tahmin edilen kaya mezarlarının içerisinde mezar anıtı, mezar odası ve sandukalar bulunur. Kaya mezarlarına yapılan motiflerle hoş bir görüntü oluşur. Sinop kaya mezarları;

Terelek Kaya Mezarı Durağan

Ambarkaya Kaya Mezarı Durağan

Salar Köyü Kaya Mezarı Boyabat

Erfelek / Tatlıca Şelaleleri

Erfelek ilçesinde yer alan vadi, 28 adet şelaleden oluşmuştur. 2 saatlik trekking imkanı sunan bölgede kayın ormanları eşliğinde şelalelerin tepe noktasına ulaşabilirsiniz.

SİNOP PLAJLARI

Sinop merkezde pek çok sahil bulunmaktadır. Bazı yerler halka açık bazı yerler ise işletmeye ait olan bu sahiller temiz ve ferahtır.

Hamsilos Koyu, Akliman Plajı, Sarıkum Plajı, Büyük Gerze Plajı, Karakum Plajı, Türkeli Plajı en çok ziyaretçi ağırlayan plajlardır.

SİNOP'UN NESİ MEŞHUR?

Gazidere domatesi coğrafi işaret tescili alan ürünlerdendir.

Sinop usulü "prenses" tatlısı sadece bir yerde yapılan tatlıyı kesinlikle denemelisiniz.

Bıçak el yapımı olan bıçakların hikayesi 1890 yılında dayanır.

Gemi, tekne modelleri ve kotralar 1950'li yıllarda Sinop Cezaevi'nde yatan mahkumların ilk adımını attığı el sanatıdır.

Mahrama havlu veya bel kuşağı olarak kullanılan dokumalara yöresel şekiller işlenir. Halk uzun mendil olarak da tanımlar. Boyabat ilçesinde el ile işlemesi devam etmektedir.

Çember yörede başörtüsü olarak kullanılan dokuma türüdür. Boyabat ve Durağan ilçelerinde hala sıklıkla görülebilecek bir geleneksel parçadır.

Peşkir el yüz havlusu olarak işlev görür.

SİNOP'TA NE YENİR?

Sinop Mantısı

Hamursuz Tatlısı

İçli Tava

Nokul

Katlama

SİNOP'TA DÜZENLENEN FESTİVALLER NELER?

Lakerda Festivali

Boyabat Domates Festivali

Kuzey Fest

Gerze Kültür Ve Sanat Festivali

Mutluluk Festivali

Erfelek Tatlıca Şelaleleri Festivali