Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gürbüz: 'Meydan Projesinden Şu An Hiç Kimse Memnun Olduğunu Söyleyemez'

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, Meydan projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Gürbüz, projenin tamamlanmasından sonra memnun olunabileceğini ancak şu an hiç kimse memnun olmadığını söyledi.

MUSTAFA USTA

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, "Şu an Meydan projesinde ne yapıldığı, ya da neyle sonuçlandığı, projenin bize ne sağladığı konusunda fikrimiz yok. Umarım belediyeye devirden sonra yapılan eksikliklerin tamamlanmasından sonra, tüm Sinop halkı olarak, Sinop turizmcileri olarak memnun oluruz ama şu an hiç kimse memnun olduğunu söyleyemez" dedi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, Sinop'un yaz sezonu turizmi öncesi açıklamalarda bulundu. Gürbüz, "Kimse farkında olmasa da kendim net şekilde biliyorum ki tur firmaları cezaevi kapalı olduğu için Sinop'a hiç girmediler. Bu yıl o firmalar Sinop'a ziyaretlere başladı. Cezaevi çok önemli. Yapım aşaması çok uzadı. Avrupa birliği projesi. Teslimini dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.