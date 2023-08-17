Sinop Kültür ve Turizm Derneği Balatlar Yapı Topluluğu Kazısı Alanında İncelemelerde Bulundu

Sinop Kültür ve Turizm Derneği başkan ve yöneticileri, Balatlar Yapı Topluluğu Kazısı alanında incelemelerde bulundu. Dernek üyeleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserleri inceledi. Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, Balatlar Yapı Topluluğu'nun kent turizmi açısından önemli olduğunu belirtti ve kazı alanının düzenlenerek ziyarete açılmasını talep etti.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği başkan ve yöneticileri Balatlar Yapı Topluluğu Kazısı alanında incelemelerde bulundu.

Burada Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi alan dernek üyeleri, kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserleri inceledi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, gazetecilere, Balatlar Yapı Topluluğu'nun kent turizmi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kazı alanın düzenlenerek kısa sürede ziyarete açılmasını istediklerini anlatan Gürbüz, "Balatlar Yapı Topluluğu kazısı kentimiz adına çok önemli bir çalışma. Bu alandaki düzenleme çalışmalarının ivedilikle tamamlanarak gün yüzüne çıkarılan eserlerin ziyarete açılmasını bekliyoruz. Çünkü kent turizmi açısından buna ihtiyacımız var. Kazı başkanımıza ve ekibine bu konuda gerekli desteklerin verilmesini talep ediyoruz." dedi.