Sinop Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadına Şiddeti Önlemeye Yönelik Eğitimler Düzenleyecek

Sinop Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadına şiddeti önlemeye yönelik eğitimler düzenleyeceklerini duyurdu.

Sinop Kent Konseyi binasında basın mensupları ile bir araya gelen Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, önümüzdeki günlerde kadına şiddete yönelik eğitimler düzenleyeceklerini açıkladı. Kent Konseyi Kadın Meclisi adına açıklamalarda bulunan Handan Yılmazer Turan, "Bugün 25 Kasım, Kadına Karşı Şiddete Yönelik Uluslararası Mücadele Günü. Biz Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak önümüzdeki günlerde, yine sizlerin de katılımı ile kadına şiddet uygulayan erkek, erkeği doğuran kadın, büyüten eğiten anne, yani yine kadın doğru mu? Evet, doğru. O halde çocuk büyütürken, yetiştirirken nelere dikkat etmeliyiz, ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız? Tabii ki, neden anne diye düşünülebilir. Şiddet ailede başlar, doğru ama biz önce kadın dedik, anne eğitimi dedik, yola çıktık. Bu konuda eğitimler düzenleme kararı aldık. Bu eğitimler atölyeler şeklinde olacak. Daha çok genç anne ve anne adaylarına yönelik olacak. Uzman rehber öğretmenleri ve psikologlar tarafından verilecek olan bu eğitim çalışmamızı sizin aracılığınızla Sinop halkına duyurmak istedik. Şimdilik gün ve saat bilgisi veremiyoruz. Önce grupları oluşturup hocalarımızın müsaitliklerine göre ayarlamalar yapacağız. Eğitimlere katılmak isteyenler bize, sizlerin aracılığı ile sizlerle paylaştığımız telefon numaralarıyla ya da bizzat kent konseyine gelerek kayıtlarını yaptırabilirler" dedi. - SİNOP