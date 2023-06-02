Sinop kaç milletvekili çıkarıyor? Sinop milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Sinop AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Sinop milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sinop milletvekilleri kimler? Sinop seçim sonuçları nedir? Sinop kaç milletvekili çıkarıyor? Sinop milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Sinop kaç milletvekili çıkarıyor? Sinop milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Sinop milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
SİNOP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Sinop'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Sinop ilindenmilletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
SİNOP MİLLETVEKİLLER2İ KİMLER?
AK Parti 2023 Sinop Milletvekilleri İsimleri:
Nazım Maviş
CHP 2023 Sinop Milletvekilleri İsimleri:
Barış Karadeniz