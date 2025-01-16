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Sinop intihar eden üniversite öğrencisi kim, Yasin Özcan neden intihar etti?

Sinop intihar eden üniversite öğrencisi kim, Yasin Özcan neden intihar etti?
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Sinop'ta sosyal medyada intihar notu paylaştıktan sonra okulun 5. katından atlayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Sinop intihar eden üniversite öğrencisi kim, neden intihar etti?

Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Yasin Özcan, sosyal medya üzerinden intihar notu paylaştıktan sonra okulun 5. katından atlayarak hayatını kaybetti. Olaydan önce paylaşımında yaşamına son verme kararını kendi hür iradesiyle aldığına dikkat çekti. Sinop intihar eden üniversite öğrencisi kim, neden intihar etti?

SİNOP'TA İNTİHAR EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KİM?

Edinilen bilgiye göre, Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Yasin Özcan (21), üniversite binasının 5. katından atladı. Beton zemine düşen üniversite öğrencisi, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ayancık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özcan'ın atlamadan önce sosyal medya hesabından bir intihar notu paylaştığı belirlendi. Özcan paylaşımında, "Merhabalar, Yasin Özcan ben. 16 Ocak 2025 saat 14.06. Doğrudan konuya gireyim, bu bir intihar notudur. Birazdan yaşam defterimi kapatıyorum. Sürekli bu düşünceyle geçiyor günüm, artık hayatımın geri kalanında bir arzum hedefim yok, çabam da yok uzun bir süredir. Hoşça kalın. Verdiğim bu karar kendi hür iradem iledir, kimsenin bir dayatması yoktur" ifadelerine yer verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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