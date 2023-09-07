Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 20 kişi alınacak

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 20 kişilik bir program açacak. Başvurular İŞKUR web sitesi ve ALO 170 üzerinden yapılacak.