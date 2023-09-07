Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 20 kişi alınacak
Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 20 kişilik bir program açacak. Başvurular İŞKUR web sitesi ve ALO 170 üzerinden yapılacak.
Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesine Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde toplam 20 kişi alınacak.
Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde kamusal hizmetlerin desteklenmesi amacıyla toplam 20 kişilik TYP açılacak. Başvurular 08-12 Eylül tarihleri arasında İŞKUR web sitesi ve ALO 170 iletişim hattı üzerinden gerçekleşecek. Kura çekilişi 15 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Program 23 Eylül tarihinde başlayacak, 24 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm