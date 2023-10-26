Sinop, sessiz cenneti olarak doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve sakin yaşamı ile ünlüdür. İlçeleri ve plaka kodu, Sinop'un kimliğini belirler ve bu bölgenin önemini vurgular. Peki, Sinop hangi bölgede, ilçeleri neler? Sinop plaka kodu nedir? Sinop neyi meşhur? İşte detaylar...

Karadeniz'in kuzeydoğusunda yer alan Sinop, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve Karadeniz'in kıyısında sakin bir yaşamıyla ünlüdür. Ancak, Sinop'u daha yakından tanımak ve keşfetmek için, ilin konumu, ilçeleri, plaka kodu ve meşhur özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. İşte Sinop'un bu özellikleri:

SİNOP HANGİ BÖLGEDE?

Sinop, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Karadeniz kıyısında bulunan bu il, Türkiye'nin en kuzey noktasında yer alır.

SİNOP İLÇELERİ NELER?

Sinop ilinin toplamda 10 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Sinop Merkez, Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli, Görele.

SİNOP PLAKA KODU NEDİR?

Sinop'un plaka kodu "57" olarak belirlenmiştir. Bu plaka kodu, Sinop'u tanımlayan ve araç plakalarında kullanılan bir numaradır.

SİNOP MEŞHUR ÖZELLİKLERİ

Sinop, bazı meşhur özelliklere sahiptir. İşte Sinop'un meşhur özellikleri:

Hamsi Festivali: Sinop, her yıl düzenlenen Hamsi Festivali ile ünlüdür. Festival, Karadeniz'in lezzetli hamsisi ve yöresel kültürün birleştiği bir etkinliktir.

Sessizlik Koyu: Sinop'un doğal güzellikleri arasında yer alan Sessizlik Koyu, sakin bir plaj ve deniz manzarası sunar. Doğa yürüyüşleri için de idealdir.