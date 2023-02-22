Sinop deprem bölgesi mi? Sinop'ta fay hattı var mı? Sinop fay hattı nereden geçiyor?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Sinop'un deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Sinop deprem bölgesi mi? Sinop'ta fay hattı var mı, nereden geçiyor? soruları aratıldı. Peki, Sinop deprem bölgesi mi? Sinop'ta fay hattı var mı, nereden geçiyor? İşte merak edilenler...

Sinop deprem bölgesi mi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Sinop deprem bölgesi mi? Sinop'ta fay hattı var mı, nereden geçiyor? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

SİNOP DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Sinop, depremsellik olarak beşinci grupta yer alıyor. Beşinci grup ise en az riskli bölgeleri kapsıyor.

Dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise şöyle; Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.