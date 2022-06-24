Sinop Boyabat Belediye Başkanı kim? Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı kimdir?

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SİNOP BOYABAT BELEDİYE BAŞKANI KİM?



12 Aralık 1975'te Boyabat'ta dünyaya gelen Şefik ÇAKICI, Çatpınar Köyü İlkokulundan sonra Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna devam etmiş ve Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nden mezun olmuştur. İşletme alanında lisans eğitimini tamamlayan Şefik ÇAKICI, evli ve üç çocuk babasıdır.

1995'ten 2014 yılına kadar ticaret ile iştigal eden Şefik Çakıcı, 2014 yılında yapılan mahalli seçimlerde Boyabat Belediye Başkanı oldu.

Milli Gençlik Vakfı Yöneticiliği ve Başkanlığı, Fazilet Partisi Gençlik Kolları Üyeliği, AK Parti Boyabat İlçe Teşkilatı Başkanlığı, AK Parti Boyabat Gençlik Kolları Başkanlığı, 2 Dönem AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı, Kent Meclis Yönetim Kurulu Üyeliği, Kızılay Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sinop Ticaret Odası Üyeliği yapan Çakıcı, AK Parti Genel Merkezi'nin düzenlediği Siyaset Akademisini başarıyla bitirmiştir.

Halen Boyabat Belediye Başkanlığı görevini yürütmekte olan Şefik Çakıcı, orta derecede İngilizce bilmektedir.

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