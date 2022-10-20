Şinitzel tarifi! Masterchef Şinitzel nedir, nasıl yapılır? Şinitzel için gerekli malzemeler! Şinitzel hangi yöreye ait?

Masterchef 20 Ekim yarışmasında şefler tarafından Şinitzel yapılması istendi. Peki Masterchef Şinitzel nasıl yapılır? Şinitzel için gerekli malzemeler nelerdir? Şinitzel yemek tarifi! Şinitzel nasıl yapılır? Şinitzel yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Şinitzel tarifi oldu. Peki en güzel Şinitzel yemek tarifi nasıldır? Şinitzel yemeği nasıl yapılır? Şinitzel için gerekli malzemeler nelerdir? Şinitzel nasıl yapılır? Şinitzel için gerekenler neler?

ŞİNİTZEL NEDİR?

Şnitzel veya şinitzel (Almanca: Wiener Schnitzel), Avusturya mutfağından, gayet ince kesilmiş bir dilim dana, domuz veya tavuk etinin sırasıyla una, yumurta sarısına ve galeta ununa bandırılarak kızgın yağda kızartılmasıyla yapılan bir yemek türüdür. Avusturya'da yaygın olarak yapılan Avrupa kökenli fast food türü yemek, nugget ile benzer özellikler göstermektedir. Almanya'da da oldukça çok tüketilir.

ŞİNİTZEL İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Malzemeler;

1 tavuk göğsü

Kırmızı biber

Karabiber

Tuz

Kızartmak için:

2 yumurta

Galeta unu

Sıvı yağ

ŞİNİTZEL NASIL YAPILIR? ŞİNİTZEL TARİFİ

Tavuk göğsü bıçak yardımıyla inceltilir ve kırmızı biber,karabiber ve tuz ile tatlandırılır. İnceltilen tavuk göğüslerini önce çırpılmış yumurtaya sonra galeta ununa bulanıp kızgın yağda kızartılır.