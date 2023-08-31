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Sınır tanımayan Didem Soydan, sokak ortasında ipi çözülen bikinisini bağladı

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Cüretkar pozlarıyla adından söz ettiren Didem Soydan, Barcelona sokaklarında yürürken ipi çözülen bikini altını düzeltti. Cadde ortasında bikinisini düzelten model, o anları sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı cesur pozlar ve çıkışlarıyla sıkça adından söz ettiren Didem Soydan, tatil için gittiği Barcelona'da sokak ortasında bikinisini düzeltti.

O ANLARI PAYLAŞTI

Festival için gittiği ülkede tarzıyla adından söz ettiren model, sokak ortasında kimseden çekinmeden ipi çözülen bikini altını bağladı. O anları 733 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan model, "Gündelik" notunu düştü. Soydan'ın paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Cesur paylaşımları bulunan Didem Soydan, Instagram hesabından zaman zaman üstsüz pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sınır tanımayan Didem Soydan, sokak ortasında ipi çözülen bikinisini bağladı

İşte Didem Soydan'ın bazı cüretkar paylaşımları...

Sınır tanımayan Didem Soydan, sokak ortasında ipi çözülen bikinisini bağladı

Sınır tanımayan Didem Soydan, sokak ortasında ipi çözülen bikinisini bağladı

Sınır tanımayan Didem Soydan, sokak ortasında ipi çözülen bikinisini bağladı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Didem Soydan Barcelona Sosyal Medya Magazin Haberler

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