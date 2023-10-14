Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Sınıfı geçmek için kaç puan gerekiyor? Sorusuna yanıt verdi. Peki, Sınıfı geçmek için kaç puan gerekiyor? Sınıfı geçmek için Türkçe dersinden kaç puan lazım?

Sınıfı geçmek için kaç puan gerekiyor? Sorusu, yapılan değişikliklerin ardından merak edilmekte ve araştırılmakta. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre Sınıfı geçmek için kaç puan gerektiği belli oldu. Peki, Sınıfı geçmek için kaç puan gerekiyor? Sınıfı geçmek için Türkçe dersinden kaç puan lazım?

SINIFI GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yeni bir yaklaşım oluşturularak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği yürürlüğe girdiğinden sınavların bu yönetmelikle uyumlu olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler yapıldı.

Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ödül alınmasına ilişkin ölçütler, Türkçe dersi için 70 ve diğer dersler için 50 puan ortalaması göz önüne alınarak güncellendi.