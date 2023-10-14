Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi ve ilköğretimde önemli değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklikler kapsamında Sınıf geçme puanı kaç oldu? Sorusu merak edildi. Peki, Sınıf geçme puanı kaç oldu? Sınıf geçme puanı yükseltildi mi, ne kadar oldu?

Sınıf geçme puanı kaç oldu? Sınıf geçme puanı yükseltildi mi, ne kadar oldu?

Sınıf geçme puanı kaç oldu? Sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikler ile birlikte merak edildi ve gündeme geldi. Yapılan değişikliklere dair detaylar araştırma konusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Peki, Sınıf geçme puanı kaç oldu? Sınıf geçme puanı yükseltildi mi, ne kadar oldu?

SINIF GEÇME PUANI KAÇ OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ödül alınmasına ilişkin ölçütler, Türkçe dersi için 70 ve diğer dersler için 50 puan ortalaması göz önüne alınarak güncellendi.

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yeni bir yaklaşım oluşturularak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği yürürlüğe girdiğinden sınavların bu yönetmelikle uyumlu olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler yapıldı.