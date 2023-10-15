Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi olan sınıf geçme notu gündeme gelirken, öğrenciler Türkçe- Matematik derslerinden kaç alması gerektiği merak ediliyor. MEB, okul öncesi ve ilköğretimde önemli değişiklikler yaptı. Peki, Sınıf geçme puanı kaç oldu? Öğrencilerin Türkçe- Matematik derslerinden kaç alması gerekiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı mı araştırılıyor. Sınıf geçme puanı kaç oldu ve öğrencilerin Türkçe- Matematik derslerinden kaç alması gerekiyor merak ediliyor. Yönetmeliğe göre, okullarda teneffüslerden biri en az 20 dakika olmasıyla birlikte sınıf geçme puanıyla ilgili değişikliğe gidildi. Sınıf geçme puanı kaç oldu? Öğrencilerin Türkçe- Matematik derslerinden kaç alması gerekiyor? Detaylar haberimizdedir…

SINIF GEÇME PUANI KAÇ OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması kararlaştırıldı. Ayrıca Türkçe dersinde geçme notu 70, diğer derslerde ise 50 oldu.

ÖĞRENCİLERİN DERSLERDEN KAÇ ALMASI GEREKİYOR?

Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ödül alınmasına ilişkin ölçütler, Türkçe dersi için 70 ve diğer dersler için 50 puan ortalaması göz önüne alınarak güncellendi.

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yeni bir yaklaşım oluşturularak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği yürürlüğe girdiğinden sınavların bu yönetmelikle uyumlu olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler yapıldı.