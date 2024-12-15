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Sinema tarihinin uzun metrajlı ilk sesli filmi olan 1927 yapımı "The Jazz Singer"da "Bir dakika, bir dakika" şeklinde başlayan ilk konuşmanın ...

Sinema tarihinin uzun metrajlı ilk sesli filmi olan 1927 yapımı
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Sinema tarihinin uzun metrajlı ilk sesli filmi olan 1927 yapımı "The Jazz Singer"da "Bir dakika, bir dakika" şeklinde başlayan ilk konuşmanın devamında söylenen hangisi olmuştur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Sinema tarihinin uzun metrajlı ilk sesli filmi olan 1927 yapımı "The Jazz Singer"da "Bir dakika, bir dakika" şeklinde başlayan ilk konuşmanın devamında söylenen hangisi olmuştur?sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Sinema tarihinin uzun metrajlı ilk sesli filmi olan 1927 yapımı "The Jazz Singer"da "Bir dakika, bir dakika" şeklinde başlayan ilk konuşmanın devamında söylenen hangisi olmuştur?

SİNEMA TARİHİNİN UZUN METRAJLI İLK SESLİ FİLMİ OLAN 1927 YAPIMI "THE JAZZ SİNGER"DA "BİR DAKİKA, BİR DAKİKA" ŞEKLİNDE BAŞLAYAN İLK KONUŞMANIN DEVAMINDA SÖYLENEN HANGİSİ OLMUŞTUR?

A: Herkes sakin olsun

B: Daha hiçbir şey duymadınız

C: Lütfen biraz susar mısınız?

D: Eder iki dakika

Cevap: B

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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