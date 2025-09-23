Sinema festivali ne zaman? Sinema festivali hangi illerde yapılacak, bilet fiyatları ne kadar?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Sinema Festivali, 27-28 Eylül tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin yaklaşmasıyla birlikte katılım koşulları, etkinlik programı ve bilet fiyatları gibi konular merak konusu oldu. Sinema festivali ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

SİNEMA FESTİVALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 27-28 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde kapsamlı bir Sinema Festivali düzenleyeceğini açıkladı. Son dönemde sinema bilet fiyatlarındaki artış ve dijital platformların yaygınlaşması sebebiyle salonlara giden izleyici sayısında önemli bir azalma yaşanıyor.

Bu durum, sinema sektöründe endişe yaratırken, kültür ve sanat alanında harekete geçilmesini zorunlu kıldı. Bakanlık, sinema kültürünü canlandırmak, yerli ve yabancı yapımlara olan ilgiyi artırmak ve halkı yeniden beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla böylesi geniş kapsamlı bir festival organize ediyor.

SİNEMA FESTİVALİNDE BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Bakanlık, sinema kültürünü desteklemek ve seyirciyi yeniden salonlara çekmek amacıyla bu özel fiyat kampanyasını hayata geçiriyor. Böylece hem sinema sektörü canlandırılacak hem de sinemaseverler uygun fiyatlarla film keyfi yaşayabilecek.

SİNEMA FESTİVALİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in yaptığı açıklamaya göre, 27-28 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde 80 farklı şehirde yaklaşık 1.500 sinema salonu bu özel etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında tüm filmler sadece 80 TL bilet fiyatı ile izlenebilecek. Bu kampanya, sinema salonlarına olan ilgiyi artırmak ve sinema sektörünü desteklemek amacıyla hayata geçiriliyor.

SİNEMA FESTİVALİNDE GNÇ ZORUNLULUĞU VAR MI?

Henüz festivalde yer alacak sinema salonları ve kampanya detayları resmi olarak açıklanmadı. Etkinlik, Turkcell GNÇ ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek ancak 80 TL'lik bilet fiyatından yararlanmak için GNÇ üyeliğinin zorunlu olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Sinema Festivali'ne katılacak salonların listesi ve diğer önemli ayrıntıların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.