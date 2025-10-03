Sinema bileti hangi günler 120 TL? Sinema biletleri hangi gün ucuz? Sinema bilet kampanyası!

Sinema, her dönemde kültür ve sanatın en erişilebilir noktalarından biri oldu. 2025-2026 kültür-sanat sezonunda ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı yeni uygulama ile sinema severler için çarşamba günleri özel bir fırsat sunuluyor. "Sanat Her Yerde" vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen kampanya, sinemaseverlere yılın belirli günlerinde bilet fiyatlarını makul seviyelere çekiyor. Peki, Sinema bileti hangi günler 120 TL? Sinema biletleri hangi gün ucuz? Detaylar haberimizde...

SİNEMA BİLETİ HANGİ GÜNLER 120 TL?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un duyurusuna göre, 2025 yılı itibarıyla sinema bileti fiyatları her çarşamba günü 120 TL olacak. Bu özel uygulama, yıl sonuna kadar devam edecek ve tüm katılımcı salonlarda geçerli olacak.

Çarşamba günleri sinema salonlarında uygulanacak olan bu fiyat politikası, sadece ekonomik bir avantaj sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda sinemaya gitmeyi bir rutin haline getirmeyi hedefliyor. Kampanyaya katılan salonlar listesinin henüz resmi olarak açıklanmamış olması, sinemaseverlerin heyecanını artırıyor.

SİNEMA BİLETLERİ HANGİ GÜN UCUZ?

Sinema severler için bilet fiyatlarının uygun olduğu günler her zaman merak konusu olmuştur. 2025 yılında bu sorunun cevabı net: Çarşamba günleri sinema biletleri 120 TL.

Önceki 80 TL kampanyası gibi, çarşamba günleri uygulanan bu fiyat indirimi de geniş bir katılımcı kitlesi hedefliyor. Bakan Ersoy'un açıklamasına göre, bu uygulama ile halkın kültür-sanat etkinliklerine katılımı artırılacak. Ayrıca, sinema salonları bu günlerde doluluk oranlarını artırma fırsatı bulacak.

SİNEMALARDA HANGİ GÜNLER HALK GÜNÜ?

Sinema salonlarının ekonomik olarak avantajlı günleri, halkın yoğun ilgisini çekiyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada çarsamba günlerinin "Halk Günü" olarak ilan edildiğini duyurdu.

Bu günlerde, hem sinema severler uygun fiyatlı bilet alma şansı yakalıyor hem de salonlar kültür-sanat faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırıyor. Halk günü uygulaması, Türkiye genelindeki tüm katılımcı sinema salonlarını kapsayacak. Bu sayede hem küçük şehirlerde hem büyük kentlerde sinemaya erişim kolaylaşıyor.

SİNEMA BİLETİ HANGİ SALONLARDA 120 TL?

Şu an için 120 TL kampanyasına katılan sinema salonlarının listesi açıklanmadı. Bakanlığın yaptığı duyuruya göre, tüm katılımcı salonlar yıl sonuna kadar çarsamba günleri 120 TL fiyatıyla bilet satışı yapacak.

Sinema tutkunları, katılımcı salonların duyurulmasını beklerken, biletlerini bu günlerde almayı planlayabilir. Kampanya kapsamında salonlar, hem bağımsız sinemaları hem de büyük zincirleri kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede yer alacak.