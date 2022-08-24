Sinem Uslu kimdir? Sinem Uslu kaç yaşında, nereli? Sinem Uslu biyografisi!
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Oyuncu Sinem Uslu, rol aldığı diziler ve filmler sayesinde sık sık gündeme geliyor. Sinem Uslu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. En son Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde oynayan Sinem Uslu kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Sinem Uslu kimdir? Sinem Uslu kaç yaşında, nereli?
Sinem Uslu 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Sinem Uslu kimdir ve nereli olduğu merak ediliyor. Sinem Uslu kaç yaşında, nereli ve kimdir soruları araştırılıyor. Birçok projede yer alan Sinem Uslu kimdir gündeme geliyor. Sinem Uslu kimdir? Sinem Uslu kaç yaşında, nereli? Sinem Uslu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
SİNEM USLU KİMDİR?
Gözde Sinem Öztürk Uslu (d. 9 Ocak 1985, İstanbul), Türk oyuncu ve sunucu. İstanbul'daki Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sinema bölümü mezunudur. Bugüne kadar 26 kısa metrajlı filmde oynadı ve 8 kısa film çekti. Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı Arka Sıradakiler adlı dizide Gamze karakterini canlandırdı. 18 Nisan 2014 tarihinde final yapan ve atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide Şükran'ı oynadı. Aynı zamanda TRT Türk'te yayınlanan Fikir Atölyesi isimli programı sundu. 2015'te Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde Yasemin karakterini canlandırmıştır.
Oynadığı Diziler
- 2007 Duvar İklim
- 2007-2012 Arka Sıradakiler Gamze
- 2009 Uygun Adım Aşk
- 2012-2014 Huzur Sokağı Şükran
- 2014-2015 Hayat Yolunda Melis Saka
- 2015-2016 Kiralık Aşk Yasemin Kayalar
- 2016-2017 Paramparça Selma
- 2018-2019 Diriliş Ertuğrul Mahperi Hatun
- 2021 Menajerimi Ara Kendisi
- 2021-2022 Evlilik Hakkında Her Şey Melisa Çaldıran
- Oynadığı filmler
Yıl Yapım Rol Notlar
2004 Beyaza Boyanmış Siyah KelimelerKısa Film
2006 Aşk Ruleti
Aloya Emine TV Filmi
2007 Ayak Altında Belgin Kısa Film
2010 Dersimiz: Atatürk Öğretmen TV Filmi
Uçan Melekler Eda Sinema Filmi
2015 Yusuf Yusuf Hatice
2017 Kurtlar Vadisi Vatan Deniz Komutan
Ayla Gazeteci Özge
Sunuculuk yaptığı yapımlar
2013-2014: Fikir Atölyesi
Ödüller ve adaylıklar
2010 İsmail Cem Televizyon Ödülleri En İyi Gençlik Dizisi Aktrisi Arka Sıradakiler Adaylık
2016 2. Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Kiralık Aşk Kazandı
SİNEM USLU INSTAGRAM HESABI
Sinem Uslu Instagram hesabı "sinemmustafauslu" 300 binden fazla takipçisi bulunuyor.