Oyuncu Sinem Uslu, rol aldığı diziler ve filmler sayesinde sık sık gündeme geliyor. Sinem Uslu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. En son Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde oynayan Sinem Uslu kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Sinem Uslu kimdir? Sinem Uslu kaç yaşında, nereli?

Sinem Uslu 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Sinem Uslu kimdir ve nereli olduğu merak ediliyor. Sinem Uslu kaç yaşında, nereli ve kimdir soruları araştırılıyor. Birçok projede yer alan Sinem Uslu kimdir gündeme geliyor. Sinem Uslu kimdir? Sinem Uslu kaç yaşında, nereli? Sinem Uslu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SİNEM USLU KİMDİR?

Gözde Sinem Öztürk Uslu (d. 9 Ocak 1985, İstanbul), Türk oyuncu ve sunucu. İstanbul'daki Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sinema bölümü mezunudur. Bugüne kadar 26 kısa metrajlı filmde oynadı ve 8 kısa film çekti. Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı Arka Sıradakiler adlı dizide Gamze karakterini canlandırdı. 18 Nisan 2014 tarihinde final yapan ve atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide Şükran'ı oynadı. Aynı zamanda TRT Türk'te yayınlanan Fikir Atölyesi isimli programı sundu. 2015'te Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde Yasemin karakterini canlandırmıştır.

Oynadığı Diziler

2007 Duvar İklim

2007-2012 Arka Sıradakiler Gamze

2009 Uygun Adım Aşk

2012-2014 Huzur Sokağı Şükran

2014-2015 Hayat Yolunda Melis Saka

2015-2016 Kiralık Aşk Yasemin Kayalar

2016-2017 Paramparça Selma

2018-2019 Diriliş Ertuğrul Mahperi Hatun

2021 Menajerimi Ara Kendisi

2021-2022 Evlilik Hakkında Her Şey Melisa Çaldıran

Oynadığı filmler

Yıl Yapım Rol Notlar

2004 Beyaza Boyanmış Siyah KelimelerKısa Film

2006 Aşk Ruleti

Aloya Emine TV Filmi

2007 Ayak Altında Belgin Kısa Film

2010 Dersimiz: Atatürk Öğretmen TV Filmi

Uçan Melekler Eda Sinema Filmi

2015 Yusuf Yusuf Hatice

2017 Kurtlar Vadisi Vatan Deniz Komutan

Ayla Gazeteci Özge

Sunuculuk yaptığı yapımlar

2013-2014: Fikir Atölyesi

Ödüller ve adaylıklar

2010 İsmail Cem Televizyon Ödülleri En İyi Gençlik Dizisi Aktrisi Arka Sıradakiler Adaylık

2016 2. Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Kiralık Aşk Kazandı

SİNEM USLU INSTAGRAM HESABI

Sinem Uslu Instagram hesabı "sinemmustafauslu" 300 binden fazla takipçisi bulunuyor.