Sinem Üretmen kimdir? Sinem Üretmen kaç yaşında, nereli? Sinem Üretmen hastalığı neydi? Sinem Üretmen hayatı ve biyografisi!

Bir döneme damga vuran başarılı manken Sinem Üretman, 51 yaşında hayata gözlerini yummasıyla beraber vatandaşlar Sinem Üretmen kimdir? sorusuna yanıt aradı. 90'lı yıların ünlü mankenlerinden Sinem Üretmen hayatını kaybetti. Popüler ismin ölüm haberini veren Deniz Pulaş, "Seni hiç unutmayacağım Sinem" ifadelerini kullandı. Peki, Sinem Üretmen kimdir? Sinem Üretmen kaç yaşında, nereli? Sinem Üretmen hastalığı neydi?

Sinem Üretmen kimdir? sorusu aratılıyor. Kanser ile mücadele eden eski model'in vefat haberinin ardından sevenlerini yasa boğarken bir yandan da Sinem Üretmen'in hayatı merak edildi.Peki, Sinem Üretmen kimdir? Sinem Üretmen kaç yaşında, nereli? Sinem Üretmen hastalığı neydi?

SİNEM ÜRETMEN KİMDİR?

1 Ocak 1971 tarihinde dünyaya gelen Sinem Üretmen, 1994 yapımı 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıktı. Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998 yılında ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı. Sinem Üretmen ayrıca Burak Kut'un 'Bebeğim' ve Demet Sağıroğlu'nun Kınalı 'Bebek' kliplerinde oynadı.

SİNEM ÜRETMEN HASTALIĞI NEYDİ?

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü ismin, kanserle mücadele ettiği ve hastalığın vücuduna yayılarak metastaz yaptığı ileri sürüldü. Ağrılara dayanamayan Sinem Üretmen, ötenazi yaptırarak yaşamına son verdiği de konuşulanlar arasında.