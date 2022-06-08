Sinem Ünsal kimdir? Sinem Ünsal kaç yaşında, nereli? Sinem Ünsal hangi dizilerde oynadı? - Haberler

Mucize Doktor dizisinde Doktor Nazlı Gülengül karakterine hayat vermişti. Hayatı merak edilen Sinem Ünsal kimdir? Sinem Ünsal kaç yaşında, nereli? Sinem Ünsal hangi dizilerde oynadı? Sinem Ünsal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Ünsal, 21 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. Azerbaycan Türkü kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun oldu. 2017 yılından itibaren oyunculukla ilgilenen oyuncu, 2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı. 2019-2021 yılları arası yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Doktor Nazlı Gülengül karakterine hayat verdi. Oyuncunun, Kıvanç Kılıç ile birlikte olduğu biliniyor. Ünsal'ın boyu 1,68'dir.

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