Gizli Saklı dizisinde başrol oynayan Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı sevgili mi sorusu gündeme geliyor. Sinem Ünsal kimdir ve Halit Özgür Sarı kimdir sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı sevgili mi?

Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı sevgili mi sorusu araştırılıyor. Ünlü Oyuncu Sinem Ünsal, Halit Özgür Sarı ile aşk mı yaşıyor gündeme geliyor. Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı sevgili mi merak ediliyor. Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı sevgili mi? Dizi aşkı gerçek oldu! Detaylar haberimizdedir…

SİNEM ÜNSAL İLE HALİT ÖZGÜR SARI SEVGİLİ Mİ?

Oynadıkları dizide senaryo gereği iki sevgiliyi canlandıran Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal, gerçek hayatta da birliktelik yaşamaya başladı. İlişkilerini gizli tutmaya çalıştıkları için dizinin final yapmasıyla Belgrad'a giden çift, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayınca aşkları ortaya çıkmıştı. Tatilden döndükten sonra yoğun iş temposuna devam eden çift, önceki gün Nişantaşı'nda ilk kez el ele görüntülendi. Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken ikili, soruları yanıtsız bıraktı.

SİNEM ÜNSAL İLE HALİT ÖZGÜR SARI

Geçtiğimiz günlerde yeni rol alacağı filmin okuma provası çıkışında görüntülenen güzel oyuncu Sinem Ünsal, ilişkisini ilan etmişti. Halit Özgür Sarı hakkındaki sorulara yanıt veren oyuncu, "Tatile beraber gittik. Her şey güzel gidiyor" şeklinde konuştu. Oyuncu evlilikle ilgili sorulara da gülerek karşılık verdi.