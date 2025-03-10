"Mucize Doktor" ve "Kızım" gibi dizilerden tanıdığımız Sinem Ünsal, şimdi ise "Uzak Şehir" dizisiyle ekranlara geliyor. Peki, Sinem Ünsal burnu estetik mi?

SİNEM ÜNSAL BURNU ESTETİK Mİ?

Sinem Ünsal 2023'te verdiği bir röportajda "Hiç estetik yaptırmadım. Gerek duysaydım yaptırabilirdim. Bir şeye karşı olmaya gerek yok. Yarın öbür gün bir şey yaşarız estetik geçirmek zorunda kalırız. Büyük konuşmamak lazım. İnsan değişkendir her şey yapabilir." ifadelerini kullandı.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Doğum: 21 Haziran 1993 (31 yıl yaşında), İzmir, Türkiye

Boy: 1,69 m

21 Haziran 1993 tarihinde İzmir'in Foça ilçesinde doğdu. Azeri kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlkokul ve ortaokulu İzmir'de; liseyi Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesinde okumuştur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmektedir. 2017 yılında FOX'ta yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, 2017-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı.[2] 2019-2021 yılları arasında yayımlanan Mucize Doktor adlı dizide çok sevilen Doktor Nazlı Gülengül karakterini canlandırdı. 2021 yılında yayımlanan Elbet Bir Gün adlı dizide Feride Gizem Kılıçlı karakterini canlandırdı. 2022 yılında FOX'ta yayımlanan Gizli Saklı dizisinde Naz Arıca/Yaz Güneş karakterini canlandırdı. Aydınlıkevler adlı tiyatro oyununda ise Sülün karakterini canlandırdı. Son olarak ise, Uzak Şehir dizisinde Alya Albora karakterini canlandırıyor.