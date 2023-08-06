Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Sinem Özler hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Sinem Özler'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Sinem Özler kimdir? Sinem Özler kaç yaşında, nereli? Sinem Özler hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Sinem Özler hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Sinem Özler'in hayatını araştırıyor. Peki, Sinem Özler kimdir? Sinem Özler kaç yaşında, nereli? Sinem Özler hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SİNEM ÖZLER KİMDİR?

Şef Sinem Özler 1980 İstanbul Fatih doğumludur. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunudur. Sinem Özler, Seraf Restaurant'ın kurucu ortağı ve genel müdürüdür. Sinem Özler evli ve 3 çocuğu bulunmaktadır. Sinem Özler 5 Ağustos 2023 Masterchef'in konuk şefi oldu. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Sinem Şef'in İnstagram'da 108 bin takipçisi bulunmaktadır.

Sinem Özler

Sinem Özler