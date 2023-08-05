Masterchef'in 5 Ağustos 2023 konuk şefi Sinem Şef oldu. Bunun ardından izleyiciler Şef Sinem Özler kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, restoranı nerede, evli mi, imza yemeği hangisi? merak etti. Peki, Sinem Özler şef kimdir? Hayatı ve biyografisi haberimizde...

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Masterchef izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasında Şef Sinem Özler geliyor. Peki, Sinem Özler kimdir? Masterchef Sinem Şef kimdir, kaç yaşında, nereli, restoranı nerede? Şef Sinem Özler'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ŞEF SİNEM ÖZLER KİMDİR?

Şef Sinem Özler 1980 İstanbul Fatih doğumludur. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunudur. Sinem Özler, Seraf Restaurant'ın kurucu ortağı ve genel müdürüdür. Sinem Özler evli ve 3 çocuğu bulunmaktadır.

Sinem Özler 5 Ağustos 2023 Masterchef'in konuk şefi olacak. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Sinem Şef'in İnstagram'da 108 bin takipçisi bulunmaktadır.