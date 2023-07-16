Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Sinem Fıstıkoğlu oluyor ve vatandaşlar tarafından Sinem Fıstıkoğlu kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Sinem Fıstıkoğlu kimdir? Sinem Fıstıkoğlu kaç yaşında, nereli? Sinem Fıstıkoğlu hayatı ve biyografisi!

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SİNEM FISTIKOĞLU KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Sinem Fıstıkoğlu BRT, Cnbc-e, Bengütürk kanallarında haber ve spor spikerliği yapmıştır. Ayrıca bir çok futbol programları hazırlayıp sundu. Tvem kanalında Pazar ve Pazartesi akşamları spor programında seyircilerin karşısına çıkmıştır. Trabzonspor'un marka yüzü olan sunucu iyi derecede İngilizce ve İspanyolca bilmekte, birçok ödül töreni ve lansman gibi organizasyonlarda moderatörlük ve sunuculuk yaptı. Sinem Fıstıkoğlu şuan da Ulusal Kanal'da Fikir Meydanı Programı'nın sunuculuğunu yapmaktadır. Ayrıca Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu'nun ablasıdır.