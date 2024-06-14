2024 MasterChef yeni bölümü il TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Sinem Ferman kimdir? Masterchef 2024 Sinem Ferman kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

SİNEM FERMAN KİMDİR?

Pizza tarifleri ağırlık olarak yemekçilik sektöründe faaliyet gösteren Sinem Ferman, bir otelde çalışmaktadır.

Sinem'in eleme tabağı