Sinem Çapraz kimdir? Sinem Çapraz kaç yaşında, nereli? Sinem Çapraz mesleği nedir? Sinem Çapraz biyografisi!

Sakarya'da dünyaya gelen Şef Sinem Çapraz aile mesleğini devam ettirdi. Dedesi de restoran işletmecisi ve şef olan Sinem Çapraz yemek kültürü ve sofra düzenine bağlı bir ailede büyüdü. Bu aile kültürü de onun küçük yaşlarda yemek yapma ve sunma hayalleri kurmasında önemli bir rol oynadı. Peki, Sinem Çapraz kimdir? Sinem Çapraz kaç yaşında, nereli? Sinem Çapraz mesleği nedir? Sinem Çapraz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SİNEM ÇAPRAZ KİMDİR?

13 Haziran 1981'de Sakarya'da dünyaya gelen Şef Sinem Çapraz aile mesleğini devam ettirdi. Dedesi de restoran işletmecisi ve şef olan Sinem Çapraz yemek kültürü ve sofra düzenine bağlı bir ailede büyüdü. Bu aile kültürü de onun küçük yaşlarda yemek yapma ve sunma hayalleri kurmasında önemli bir rol oynadı. Çalışma Ekonomisi okuduktan sonra İktisat ile ilgili bir meslek istemediğine karar verip, çocukluk hayalini gerçekleştirmek üzere MSA Profesyonel Aşçılık bölümünü bitirdi. Sheraton Otelleri ve Ulus Sunset 'de stajını tamamladıktan sonra aile işletmesinde kariyerine devam etti. Geleneksel yemekleri yeni tekniklerle geliştirerek rafine, kendine özgü reçeteler çıkarttı. 1.5 yıl Do&Co bünyesinde çalıştıktan sonra Çeşme Alaçatı'da kendi Sağlıklı yemek ve içecek işletmesini kurdu. 2 yıl sonra Bein Gurme 5 Şef programını yapmaya başladı. Sonrasında Bein Gurme'de hafta içi her gün Canlı yayın Sunucu şefi oldu. Şu an Youtube kanalı ve tv programlarına devam etmekte. Aynı zamanda Private Cheflik ve danışmanlık yapmaktadır.

Gastronomi dünyasında kendine benimsediği yol Tarladan Masayadır. Kendine özgü reçeteleri mevsiminde, doğal olan ile birleştirmek ve doğayla bir bütün olmaktır. En büyük ilham kaynağı toprak ve doğadır.