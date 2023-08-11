Sındırgı Hisaralan'dan Romanya'ya uzanan yolculuk

Romanya'nın örnek projeleri Sındırgı'da hayata geçecek

BALIKESİR - İDA MADRA Jeopark projesinin çıkış noktalarından biri Hisaralan Jeosti alanının bulunduğu doğal şehir Sındırgı turizmi geliştirmek, iş birliği ve çeşitli projeler için Romanya'nın Turda Belediyesi ile kardeşlik protokolüne hazırlanıyor.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, beraberindeki heyet ile birlikte Turda Belediyesi'nin daveti üzerine inceleme ve işbirliği ziyaretinde bulundu. Romanya Cluj şehrine bağlı 100 bin nüfuslu Turda ilçesi tarım, hayvancılık ve turizm alanında Sındırgı ile benzer özellikleri taşıyor.

Avrupa Birliğinin tüm imkanlarının şehrin her yerinde görüldüğü, bu imkanlar ve projeler ile şehrin aslına sadık kalarak yenilendiği Turda'da benzer projelerin Sındırgı'da da uygulanmasını sağlamak adına dört günlük inceleme ziyareti gerçekleştirildi. Hisaralan İda Madra Jeopark - Geopark Ida Madra Geopark projesine örnek teşkil eden dünyanın en fazla turist çeken mağaralarından biri olan salinaturda mağarası ilk uğrak noktası oldu. Eski bir tuz üretim tesisinin yer aldığı mağaranın yerel halkın kalkınmasını da sağlayarak binlerce turisti çeken nadide bir turizm destinasyonuna dönüşme aşamaları yerinde incelendi. Belediye Başkanı Matei Cristian Octavian ve ilgili müdürleri ile toplantı ve heyetlerimiz ile karşılıklı görüşmeler gerçekleştirildi. Eylül ayında Türkiye'ye gelmesi beklenen heyet ile Sındırgı ve Turda arasında kardeş birlik ve işbirliği protokolü imzalanması için çalışmalar sürüyor.

Ekrem Yavaş "Bizler Romanya'nın Turda şehrindeyiz. Belediye başkanımız Cristian Matei bizi misafir ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabi Levent beyin organizasyonu ile birlikte buraya geldik ve buradaki özellikle tuz mağarası bize çok muhteşem bir fikir verdi. İda Madra Geopark projesiyle alakalı denk gelebilecek bir güçler. Ayrıca bu bölgedeki diğer yaptıkları yatırımları gördük. Bizimle benzer taraflarından dolayı burada dört gün boyunca misafir edildik. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bizlerle termalle alakalı yapılan çalışmaları inşallah görmek üzere 12 Eylül' de davet ettik ve Türkiye'de yapılacak olan güreşlerde onlarda bulunacaklar. Birlikte hem kardeş birlik protokolümüzü imzalayacağız hem de ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Burada bizi ağırladıklarından dolayı kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olsun" şeklinde konuştu.

Turda Belediye başkanı Cristian-Octavian Matei "Geldiğiniz için 3,4 gününüzü bize ayırdığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Gezdiğimiz yerleri beğendiğiniz için bende çok mutlu oldum. Biz Avrupa birliği fonlarında en çok kullanan hem de çok yatırım yapan belediyeyiz Romanya'da. Bizde tuzlu su sizde termal kaplıcalar var, bu ikisini birleştirip beraber bir turizm atılımı yapabiliriz, başka yatırımlar düşünebiliriz. Çünkü bizim için Türkiye önemli ve büyük bir ülke. Sizin bölgenizin de turistik ve önemli bölge olduğunu biliyoruz. Jeotermalle tuzlu suyu birleştirip beraber işler yapacağımıza inanıyoruz. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Eylül ayı içerisinde yapacağınız güreş festivaline katılmayı düşünüyorum. Ekibimle beraber geleceğim, orada gerekli kontratları ve sözleşmeleri, iş birliğimizi geliştiririz. Tekrar teşekkür ediyorum davetime icabet ettiğiniz için" dedi.