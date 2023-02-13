Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Adıyaman'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Sincik ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Sincik nerede? Sincik ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Sincik ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Adıyaman'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Adıyaman'ın Sincik ilçesi merak edildi. Peki, Sincik nerede? Sincik ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Sincik ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

SİNCİK NEREDE?

Sincik, Adıyaman ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 17,414

Rakım 1.325 m (4.347 ft)0

SİNCİK İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Adıyaman'da yer alan Sincik ilçesinin nüfusu 17,414'tür.

SİNCİK HANGİ İLE BAĞLI?

Sincik, Adıyaman ilinin bir ilçesidir.

Sincik ilçesinin hane halkı genel olarak akrabadır.İlçenin tamamı Rışvan aşiretine mensuptur.En kalabalık boyları Karaçur ve Alikan aşiretidir.

Rişvan aşireti Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Urfa, Antep, Haymana, Konya, Cihanbeyli, Kulu, Antakya, Mersin, Adana ve Maraş, Elazığ, Kırşehir bölgelerine dağılmış bir aşirettir. Bu aşiretin bir sürü kolu vardır. Hacı Bedir Ağa'nın soyu Rişvan aşiretinin "Zürevkan Kolu"dur.Bu aşiretin kökeni Ankara Haymana'da yaşayan Mir Mehmet'e kadar dayanır. Bunun soyundan gelen Büyük ve Küçük Osman kardeşler Tunceli'ye gelip yerleşirler. Daha sonra ise bu iki kardeşin ölmesinden sonra Büyük ve Küçük Hüseyin Beyler Tunceli'yi terk ederek Sincik'e gelip yerleşirler. Hayvancılıkla uğraşarak burada geçimlerini sağlarlar. Kölük (şu an ki Kahta) da oturan Mıçgori ailesi bunları kendi köyüne davet eder. İşte Rişvan aşiretinin bu üyeleri Kölük'e yerleştikten sonra bu bölgede hakimiyet kurmaya başlarlar. Bu yörenin aşiret reisleri ile kız alıp verme politikası ile iyi geçinip güçlenirler. Aşiret reisi Hacı Hüseyin bir suikaste kurban gidince Hacı Bedir Ağa aşiretin başına geçer. Hacı Bedir Fırat 1872 yılında Kahta'da doğmuştur, büyük toprak sahibi ve askeri güce sahiptir. İyi bir Kürt siyasetçisiydi ve Mustafa Kemal Hacı Bedir Ağa'yı çok severdi. Bu aşiret 21 kola ayrılmıştır.