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Sincik kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Adıyaman Sincik deprem şiddeti ne? Sincik kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Sincik kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Adıyaman Sincik deprem şiddeti ne? Sincik kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Adıyaman Sincik'de hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Sincik kaç şiddetinde deprem oldu? Adıyaman Sincik deprem şiddeti ne? Sincik kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

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GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Adıyaman'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Sincik deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Sincik kaç şiddetinde deprem oldu? Adıyaman Sincik deprem şiddeti ne? Sincik kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Sincik kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Adıyaman Sincik deprem şiddeti ne? Sincik kaç büyüklüğünde deprem oldu?

ADIYAMAN KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.

Sincik kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Adıyaman Sincik deprem şiddeti ne? Sincik kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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