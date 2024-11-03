Sincap peanut öldü mü? Sincap peanut neden öldü?

Fenomen haline gelen Peanut isimli sincabın, vahşi hayvan besleme şikayeti üzerine el konulmasının ardından katledilmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. 7 yıl önce Mark Longo tarafından kurtarılan sincaba, New York Eyaleti Çevre Koruma Dairesi (DEC) tarafından bir kişiyi ısırdığı gerekçesiyle ötanazi uygulandığı bildirildi. Sahibi ağlayarak paylaştı: "Peanut başımıza gelen en iyi şeydi" Sincap peanut öldü mü? Sincap peanut neden öldü?

SİNCAP PEANUT ÖLDÜ MÜ?

Komşuları Longo'yu vahşi hayvan beslediği gerekçesiyle şikayet etmişti. Longo'nun evine New York Eyaleti Çevre Koruma Dairesi (DEC) gelen yetkililerin sincaba ve yine evinde beslediği kuzduza el koyulmasının üstüne sosyal medyada kampanya başlatılmış, 20 binin üzerinde imza toplanmıştı...

DEC sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kamuoyundan kuduz taşıyabilecek hayvanların güvenli olmayan şekilde barındırılması ve yaban hayatının evcil hayvan olarak yasadışı şekilde beslenmesi hakkında çok sayıda rapor aldıktan sonra soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullanmıştı.

DEC'in yaptığı açıklamada, sincabın bir kişiyi ısırdığı ve bu nedenle iki hayvana kuduz testi kapsamında ötanazi yapıldığını duyurdu. Açıklamada, hayvanlarla teması olan kişilerin de kuduz riskine karşı sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiye edildi.

Sosyal medyada, sincabı Peanut ile paylaştığı videolarla tanınan Longo ise Instagram hesabında yayınladığı bir videoda gözyaşları içinde "Peanut başımıza gelen en iyi şeydi." ifadesiyle üzüntüsünü dile getirdi.

Fenomen sincap 'Peanut' için imza kampanyası başlatıldı. Yaklaşık 20 bin kişinin imzaladığı kampanyada sincabın Mark Longo'ya geri verilmesi çağrısında bulunuldu.

New York Eyaleti Çevre Koruma Dairesi (DEC) yaptığı açıklamada, sincabın bir kişiyi ısırdığı ve bu nedenle iki hayvana kuduz testi kapsamında ötenazi yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, hayvanlarla teması olan kişilerin kuduz riskine karşı sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiye edildi.