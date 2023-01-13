Sincan elektrik kesintisi ve arıza! 13-14 Ocak Ankara Sincan elektrik kesintileri listesi! Sincan'da elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara Sincan'da yaşanan elektrik kesintileri üzerine Sincanlı vatandaşlar Sincan elektrik kesintisi listesini merak ediyor. Peki, Sincan'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, Sincan elektrik kesintileri!

Sincan elektrik kesintisi! Ankara Sincan'da yaşanan elektrik kesintileri üzerine Sincanlı vatandaşlar Sincan elektrik kesintisi listesini merak ediyor. Peki, Sincan'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, Sincan elektrik kesintileri haberimizde...

SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ULUBATLI HASAN, BADEMLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAYCIK, 1601 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OSMANİYE, OSMANİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ANDİÇEN, 75. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ANDİÇEN, GÜLHANSI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.01.2023 22:42 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MARAŞAL ÇAKMAK, 25_2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.