Sincan'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü N.T. (21) yaşamını yitirdi, F.K. (23) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sincan ilçesi, Uluç Ali Paşa Bulvarı Bulvarı'nda meydana geldi. N.T. yönetimindeki 06 KRA 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü N.T.'nin yaşamını yitirdiği, otomobilde bulunan F.K.'nın ise hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerince Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.K. tedaviye alınırken, N.T.'nin cenazesi ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.